21 декабря 2020

В отелях Турции введены новые ограничения из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Турция 2020. Пермь, туризм, турция, путешествия, семейный отдых, отдых
В Турции с 31 декабря до 04 января заведения будут закрыты в ночное время Фото: Ритис Бараускас © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Турции запретили проводить в отелях развлекательные мероприятия из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили с МВД страны.

«В условиях социальной изоляции не разрешается проводить новогодние мероприятия или организовывать другие развлекательные мероприятия», — говорится на официальном сайте ведомства. Такие меры приняты, чтобы туристы могли сохранять социальную дистанцию.

Также в отелях не будет исполняться живая музыка. А после 22.00 будет запрещено воспроизведение любой музыки с проигрывателей. Ночью с 31 декабря до 04 января заведения Турции будут закрыты. Комендантский час вводится с 21:00 до 05:00.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что ситуация с коронавирусом в Турции не соответствует норме. Наиболее благоприятная эпидемиологическая обстановка наблюдается на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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