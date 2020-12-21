В отелях Турции введены новые ограничения из-за коронавируса

Власти Турции запретили проводить в отелях развлекательные мероприятия из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили с МВД страны.
«В условиях социальной изоляции не разрешается проводить новогодние мероприятия или организовывать другие развлекательные мероприятия», — говорится на официальном сайте ведомства. Такие меры приняты, чтобы туристы могли сохранять социальную дистанцию.
Также в отелях не будет исполняться живая музыка. А после 22.00 будет запрещено воспроизведение любой музыки с проигрывателей. Ночью с 31 декабря до 04 января заведения Турции будут закрыты. Комендантский час вводится с 21:00 до 05:00.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что ситуация с коронавирусом в Турции не соответствует норме. Наиболее благоприятная эпидемиологическая обстановка наблюдается на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии.
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