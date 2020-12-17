17 декабря 2020

Роспотребнадзор назвал наиболее безопасные для туризма страны

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Роспотребнадзор назвал три контролирующие распространение COVID-19 страны для туризма Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Все три показателя оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу соответствуют норме только в трех странах, с которыми Россия уже возобновила авиасообщение. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«Всем критериям, по состоянию на 13.12.2020, эпидемиологическая обстановка соответствует только в Сейшельских островах, Танзании и Эфиопии», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Двум из трех критериев соответствуют Киргизия, Египет, Куба и Мальдивы; одному из трех — Великобритания, ОАЭ, Корея, Сербия и Япония.

Для оценки эпидемиологической ситуации берут в расчет показатели заболеваемости за последние две недели, среднесуточные темпы прироста зараженных, а также объем тестирования на COVID-19. Коэффициент распространения должен быть менее 1. Помимо указанных стран, РФ возобновила сообщение с Турцией, Швейцарией, Белоруссией и Казахстаном.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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