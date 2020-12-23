Больше всего суицидов в регионе совершили жители Кургана (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за 10 месяцев 61 житель региона в возрасте от 18 до 30 лет совершил суицид. В прошлом году среди этой категории зафиксировали 42 суицида. Об этом 24 декабря сообщил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

«У нас за 2020 год, за десять месяцев, в этой возрастной категории [молодежь от 18 до 30 лет] произошел 61 законченный суицид. Эти цифры в настоящее время, к сожалению, нигде не озвучиваются, они подаются в общей [категории] „от 18 и старше“, и мы на них внимания не обращаем», — рассказал Кочеров на пленарном заседании коллегии департамента. Он добавил, что среди несовершеннолетних школьного возраста тоже был рост суицидов, но он был не таким большим.

По его мнению, рост суицидов у молодежи старше 18 лет связан с тем, что данная категория испытывает определенные психологические проблемы. Он связал это с пассивным времяпрепровождением и трудностями самореализации у молодежи. «Молодежь не хочет жить, так тенденция [сложилась]. Ей неинтересно. <…> Мы для этого занимаем должности, чтобы понять и найти пути решения проблемы», — прокомментировала на встрече ситуацию и. о. заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина.

Больше всего суицидов в регионе в 2020 году среди молодежи было совершено в Кургане — 21. Также суициды зафиксировали в 14 районах и муниципальных округах региона. В Курганской области проживает 146 тыс. молодых людей, что составляет 17,5% от общего числа населения региона.

Инфографика по суицидам среди молодежи региона в 2020 году Скрин: группа «Департамент образования и науки Курганской области», соцсеть «ВКонтакте»