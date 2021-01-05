05 января 2021

Рэпер Dr. Dre попал в реанимацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Американский рэпер Доктор Дре перенес аневризму мозга Фото: инстаграм Dr. Dre

Американский рэпер и продюсер Dr. Dre (Доктор Дре, Андре Ромелл Янг) оказался в реанимации. У 55-летнего артиста диагностировали аневризму головного мозга.

«Dr. Dre находится в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе после перенесенной аневризмы мозга», — сообщает издание TMZ со ссылкой на свои источники. Уточняется, что Янг перенес аневризму в понедельник, а во вторник его доставили в отделение интенсивной терапии. Врачи оценивают состояние рэпера как стабильное, Сейчас они проводят необходимые исследования, уточняет Life.

Янг начал музыкальную карьеру в конце 1980-х годов. Мировое признание получил благодаря сотрудничеству с такими рэперами, как Snoop Dogg, Eminem, Ice Cube. В конце 2019 года журнал Forbes разместил Dr. Dre на первой строчке в рейтинге самых высокооплачиваемых певцов. Его состояние оценено в 950 млн долларов. У рэпера есть три сына и дочь.

4 января скончался 41-летний фронтмен финской метал-группы Children of Bodom Алекси Лайхо. У артиста были проблемы со здоровьем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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