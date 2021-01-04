Бывший фронтмен Children of Bodom умер в 41 год

Алекси Лайхо умер на 42-м году жизни Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Фронтмен финской метал-группы Children of Bodom Алекси Лайхо умер на 42 году жизни. Соответствующая информация опубликована в instagram-аккаунте музыканта.

«Скончался один из самых известных гитаристов в мире Алекси Лайхо. Музыкант, наиболее известный как фронтмен группы Children Of Bodom», — говорится в записи, размещенной в социальной сети. Музыкант умер в личном доме в Хельсинки (Финляндия).

У Лайхо были проблемы со здоровьем, от которых он мог умереть. Других подробностей о кончине музыканта не сообщается.

Артист был награжден несколькими международными премиями и попал в список 100 лучших гитаристов на Хельсинском фестивале 2015 года. В 2019 году музыкант организовал группу Bodom After Midnight, первый клип которой будет выпущен уже после смерти Лайхо.