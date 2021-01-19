Губернатору Вадиму Шумкову не понравился ход ремонта двух школ Варгашинского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал работу подрядчиков, которые занимались ремонтом школ в Варгашинском районе. Об этом он 20 января написал в своем instagram-аккаунте.

«Подрядчиков по школам в Пичугино и в Мостовском убрали — это не работа, тем более на детских объектах», — написал Шумков. Он добавил, что попросил коллег внимательнее следить за этими вопросами и оперативно работать с новыми подрядчикам школ.

На сайте госзакупок указано, что с подрядчиком, который ремонтировал школу в селе Пичугино, расторгли контракт 16 декабря 2020 года. Новым подрядчиком 13 января стала свердловская компания ООО «Стройтэк». Данных о расторжении контракта с подрядчиком, который ремонтировал школу в селе Мостовское, указано не было. Цена начальных контрактов на ремонт школ составила 19,6 млн и 12,5 млн рублей соответственно.

Губернатор добавил, что в Варгашинском районе закончился ремонт школы №1. Он отметил, что завершился первый этап ремонта местного колледжа, также сделан частичный ремонт школы в селе Лихачи. По словам Шумкова, ремонт школы в Мостовском почти закончен.