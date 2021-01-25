Собчак пожаловалась на плохие отношения с матерью

Собчак заявила, что с отцом она была ближе, чем с матерью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская журналистка, блогер и телеведущая Ксения Собчак рассказала о плохих отношениях с матерью Людмилой Нарусовой. В ходе шоу «Осторожно Собчак» на своем YouTube-канале журналистка призналась, что ей неприятно замечать в себе черты матери.

«У меня были всегда с папой близкие отношения, а с мамой ужасные. Ну, конечно, [у меня] поведенческая модель моей мамы, которая так отвоевывала. Она прорастает во мне. Это ужас, это вообще главное наказание — видеть в себе то, что ты всегда не любил в своих родителях», — заявила Собчак о матери.

Телеведущая вспомнила, что покойный отец, политик Анатолий Собчак, поддерживал ее, не давил и помогал развиваться. Нарусова, наоборот, давила на дочь, говорит она. Собчак считает, что многие качества в ней проросли как бы «сквозь асфальт» и сделали ее сильной. Вероятно, именно мать своим давлением поспособствовала этому.

В том же видео на канале телеведущей сын Михаила Ефремова впервые рассказал о смертельном ДТП с его отцом, пишет агентство Nation news. 28 апреля 2020 года стало известно, что мать Собчак без спроса помогла предприятию, которое связано с ее дочерью, войти в список системообразующих для России.