Роспотребнадзор предупредил о вспышке ОРВИ в регионах страны

Недельные пороги пороги заболеваемости ОРВИ были превышены в 12 регионах страны. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
«В Российской Федерации на 6 неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее — ОРВИ) по совокупному населению были превышены в 12-ти субъектах. <…> Среди лиц старше 15 лет недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 22-х субъектах Российской Федерации», — пишет пресс-служба ведомства.
Уточняется, что зафиксированы респираторные вирусы не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии. На сегодняшний день в России от ОРВИ и гриппа привито 59% населения.
Подписывайтесь на URA.RU в