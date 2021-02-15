15 февраля 2021

Роспотребнадзор предупредил о вспышке ОРВИ в регионах страны

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В 12 регионах России превышены недельные эпид. пороги по заболеваемости ОРВИ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Недельные пороги пороги заболеваемости ОРВИ были превышены в 12 регионах страны. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации на 6 неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее — ОРВИ) по совокупному населению были превышены в 12-ти субъектах. <…> Среди лиц старше 15 лет недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 22-х субъектах Российской Федерации», — пишет пресс-служба ведомства.

Уточняется, что зафиксированы респираторные вирусы не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии. На сегодняшний день в России от ОРВИ и гриппа привито 59% населения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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