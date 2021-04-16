Депутат Госдумы требует поднять МРОТ до 60 тысяч рублей

Депутат предложил поставить цель и прийти к ней через несколько лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России нужно поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 60 тысяч рублей. С таким требованием выступил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов.

«Мы настаиваем на увеличении „минималки“ до 50-60 тысяч рублей», — сказал Миронов. По его словам, эта сумма необходима для того, чтобы разогнать экономику до нужных темпов роста и избавиться от бедности. Он подчеркнул, что понимает, что сделать МРОТ такой величины в одночасье невозможно, поэтому предложил поставить цель и прийти к ней через несколько лет.

Повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 41 874 рублей предложил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, передает телеканал 360. Также он считает необходимым выплачивать зарплаты всем работникам бюджетной сферы из бюджета федерального уровня, а не регионального, пишет «Национальная служба новостей». Как рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, минимальный размер оплаты труда россиян в следующем году вырастет на 4,7%, а еще через год — на 5,8%. Размер МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы. Это 12 792 рубля.