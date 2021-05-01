01 мая 2021

В соцсетях высмеяли выплату двойной пенсии. «Хоть до одной бы дожить»

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускники в день Последнего звонка. Екатеринбург, старость, одиночество, дворец молодежи, пенсия
Части россиян не понравилась идея выплачивать двойную пенсию силовикам Фото:
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Пенсионная реформа в России

В Совфеде объяснили, каким категориям граждан положены две пенсии. К ним относятся, инвалиды и участники ВОВ. Некоторым бывшим силовикам платят военную пенсию и по старости. Для выплаты по выслуге лет им необходимы стаж работы от 12 лет и 21 пенсионный балл.

Россияне в соцсетях возмутились, что силовики получают по две пенсии. Также комментаторы отметили, что ветеранов ВОВ уже мало осталось в живых. Некоторые посчитали, что забыли про врачей, а другие пошутили, что после пенсии можно сразу на кладбище.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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