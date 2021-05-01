В Совфеде рассказали, кто имеет право на две пенсии в России

Часть россиян может получать две пенсии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Инвалиды и участников Великой Отечественной войны, а также некоторые бывшие сотрудники силовых структур имеют право на две пенсии одновременно. Об этом сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«К примеру, две пенсии могут получать инвалиды и участники Великой Отечественной войны — по инвалидности и по старости», — рассказала Бибикова в интервью «Парламентской газете». Она также отметила, что силовики, заработавшие пенсию по выслуге лет, успевшие выработать 21 пенсионный балл и 12-летний стаж, также имеют право на две пенсии — военную и по старости.

При этом Бибикова напомнила, что пенсия по старости состоит из двух частей — фиксированной и страховой. По ее словам, в таком случае полагается только страховая часть.

Ранее URA.RU сообщало о всех нововведениях, которые ждут пенсионеров в мае. Среди них — доплата в 10 тысяч рублей для ветеранов ВОВ и возможность для пенсионеров работать удаленно при желании сотрудника или работодателя. Также стало известно, что россияне предпенсионного возраста, лишившиеся работы в результате сокращения, могут рассчитывать на досрочную пенсию. Однако для выплат требуется доказать свой статус безработного.