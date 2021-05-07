07 мая 2021
06 мая 2021
05 мая 2021

Депутат Госдумы: выборы в Курганской области самые честные в мире

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с секретарем регионального отделения ЕР Александра Ильтякова. Курган
Александр Ильтяков заявил, что в Кургане не фальсифицируют итоги выборов Фото:

Выборы в Курганской области не фальсифицируют, считает депутат Госдумы, руководитель курганского отделения «Единой России» Александр Ильтяков. Основная проблема региона — в низкой явке, рассказал он 8 мая на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

«Речь о подтасовке фактов не идет в Курганской области. Если существуют выборы самые честные во всем мире, то они проходят в Курганской области», — заявил Ильтяков. По его словам, ни одна участковая избирательная комиссия в регионе не возьмется фальсифицировать итоги голосования.

Ильтяков отметил, что многие курганцы вообще не приходят на выборы, так как считают себя аполитичными. «Как сказал [бывший премьер-министр Великобритании Уинстон] Черчилль, плохую власть выбирают хорошие граждане, не являющиеся на избирательные участки. В основе своей люди не ходят голосовать, их вообще это не интересует», — пояснил депутат. Он считает, что если граждане начнут ходить на выборы, ознакомятся с предвыборными программами, они станут более грамотными с политической точки зрения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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