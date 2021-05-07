Депутат Госдумы: выборы в Курганской области самые честные в мире

Александр Ильтяков заявил, что в Кургане не фальсифицируют итоги выборов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выборы в Курганской области не фальсифицируют, считает депутат Госдумы, руководитель курганского отделения «Единой России» Александр Ильтяков. Основная проблема региона — в низкой явке, рассказал он 8 мая на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

«Речь о подтасовке фактов не идет в Курганской области. Если существуют выборы самые честные во всем мире, то они проходят в Курганской области», — заявил Ильтяков. По его словам, ни одна участковая избирательная комиссия в регионе не возьмется фальсифицировать итоги голосования.

Ильтяков отметил, что многие курганцы вообще не приходят на выборы, так как считают себя аполитичными. «Как сказал [бывший премьер-министр Великобритании Уинстон] Черчилль, плохую власть выбирают хорошие граждане, не являющиеся на избирательные участки. В основе своей люди не ходят голосовать, их вообще это не интересует», — пояснил депутат. Он считает, что если граждане начнут ходить на выборы, ознакомятся с предвыборными программами, они станут более грамотными с политической точки зрения.