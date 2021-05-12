12 мая 2021

Украинский политолог предсказал новую войну у российских границ

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Как бы нам не получить еще одну «горячую» точку. Политолог Фото:

После смерти белорусского президента Александра Лукашенко, республика может превратиться в новую «горячую точку». Об этом заявил политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Ранее стало известно, что Лукашенко подписал декрет на случай его гибели. При насильственной смерти президента управление Беларусью должно перейти к Совету безопасности страны во главе с премьер-министром. «Скорее всего, данный декрет — это не последнее, что мы увидим. Судя по последнему заявлению Дуды о том, что Польша готова защищать суверенитет Беларуси, как бы нам не получить еще одну „горячую“ точку» — приводит слова Золотарева украинское издание «Главред».

По информации «Царьград», в декрете отмечается, что в случае убийства Лукашенко на территории Белоруссии будет введено чрезвычайное или военное положение. И мерами по обеспечению режима также занимается Совет безопасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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