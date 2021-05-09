Экс-соратник Лукашенко: зачем обещать власть Совбезу после смерти

Александр Лукашенко пытается удержать союзников Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается удержать силовиков вокруг себя обещаниями передать власть Совету Безопасности страны. Своим мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделился экс-сотрудник белорусского Минюста и администрации президента республики, ответственный по вопросам законодательства в сфере конституционного строительства Народного антикризисного управления Артем Проскалович.

Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя». В нем сказано, что в случае убийства главы все госорганы будут подчиняться решениями Совета безопасности.

«На мой взгляд, этот документ — истеричная попытка убедить силовиков не бросать Лукашенко. Ему больше нечего им предложить, кроме такого вот обещания: после меня будете править вы», — сказал Проскалович. По его словам, в реальности жизни главы республики ничего не угрожает.

Бывший сотрудник администрации президента уверен, что в случае смерти Лукашенко не нужно ожидать мирной передачи власти. По его мнению, нынешние соратники главы республики « перегрызутся», а страдать будут простые граждане.