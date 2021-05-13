В Ассоциации юристов России напомнили о запрете для дачников

Росреестр запустил дроны, чтобы следить за соблюдением пожарной безопасности на участках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Росреестр регулярно проводит мониторинг дачных участков с помощью дронов — беспилотных летательных аппаратов, которые нельзя дачникам нельзя сбивать. Об этом предупредили в Ассоциации юристов России.

«Гражданам запрещено сбивать дроны, летающие над земельными участками. Хотя небесные камеры действительно могут вторгаться в частную жизнь, защищать свою приватность надо иными способами», — пишет «Российская газета».

Росреестр не обязан предупреждать граждан о проведении такой съемки, а так как она используется для государственных целей и не обнародуется, это не нарушает право россиян на неприкосновенность частной жизни. «Информация, полученная в результате съемок, не распространяется среди неограниченного круга лиц и не используется в частных целях. Фото- и видеосъемка используются исключительно в служебных целях в рамках реализации надзорной функции. В этой связи реализация публичных полномочий не нарушает права граждан», — сообщила «РГ» член ассоциации Ольга Эттлер.

Однако при подозрении, что съемка ведется частным лицом, не имеющим право на аппарат, необходимо действовать. «Эксперты рекомендуют фиксировать полет дрона на видеокамеру, а также вызвать полицию. Если у владельца дрона отсутствует разрешение или регистрация на беспилотник, его накажут. А если дрон снимал вашу личную жизнь крупным планом, то такие записи нельзя распространять. Это тоже будет нарушением», — дополняет издание.

Ранее Росреестр предупредил россиян о проведении проверок дачников с помощью дронов. Главное, за чем они следят соблюдение новых правил пожарной безопасности. Штраф за нарушение будет выписан автоматически, как это делает ГИБДД с помощью дорожных камер, пишет « Царьград ».