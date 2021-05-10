«Союз садоводов» рассказал о новом способе контроля за дачниками

За соблюдением дачниками новых правил пожарной безопасности будут следить беспилотники. Об этом рассказала председатель свердловского отделения «Союза садоводов России» Надежда Локтионова.
«Сейчас ситуацию контролируют дроны, и нарушителям штраф будет выставлен автоматически, по такой же схеме, как выставляет сейчас штрафы ГИБДД. По почте прибудет квитанция с приложенным снимком, сделанным камерой, укрепленной на беспилотнике», — сообщает «
Дачников будут штрафовать за неправильно оборудованное место для мангала. С 2021 года разрешается оборудовать место для мангала или костра не ближе, чем в пяти метрах от ближайшего строения. В радиусе двух метров от мангала не должны находиться горючие материалы.
Мусор разрешается жечь только в закрытых бочках, которые закопаны в землю минимум на 30 сантиметров. Сухую траву и отмершие ветки рекомендуется не сжигать, а использовать для формирования теплых грядок.
Ранее стало известно, что в 2021 году появились новые штрафы для дачников. Среди нововведений штрафы за разведение скота на продажу, стихийную растительность, неправильное использование мангалов. Также теперь власти регионов смогут устанавливать свои правила для дачников.
Подписывайтесь на URA.RU в