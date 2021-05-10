«Союз садоводов» рассказал о новом способе контроля за дачниками

Дроны будут следить за порядком на дачах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За соблюдением дачниками новых правил пожарной безопасности будут следить беспилотники. Об этом рассказала председатель свердловского отделения «Союза садоводов России» Надежда Локтионова.

«Сейчас ситуацию контролируют дроны, и нарушителям штраф будет выставлен автоматически, по такой же схеме, как выставляет сейчас штрафы ГИБДД. По почте прибудет квитанция с приложенным снимком, сделанным камерой, укрепленной на беспилотнике», — сообщает « Царьград ».

Дачников будут штрафовать за неправильно оборудованное место для мангала. С 2021 года разрешается оборудовать место для мангала или костра не ближе, чем в пяти метрах от ближайшего строения. В радиусе двух метров от мангала не должны находиться горючие материалы.

Мусор разрешается жечь только в закрытых бочках, которые закопаны в землю минимум на 30 сантиметров. Сухую траву и отмершие ветки рекомендуется не сжигать, а использовать для формирования теплых грядок.

Ранее стало известно, что в 2021 году появились новые штрафы для дачников. Среди нововведений штрафы за разведение скота на продажу, стихийную растительность, неправильное использование мангалов. Также теперь власти регионов смогут устанавливать свои правила для дачников.