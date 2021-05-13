13 мая 2021

Госдума ужесточит наказание за разглашение данных силовиков

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Несогласованная акция протеста после объявления приговора оппозиционеру-блогеру. Москва, полиция, росгвардия, протест, манежная площадь, омон, москва, несогласованная акция
Россиян начнут штрафовать за разглашение сведений о силовиках Фото:

Госдума намерена ввести штрафы за получение и распространение данных о силовиках. Под новые санкции могут попасть как журналисты, так и обычные россияне.

Депутат Госдумы от «Единой России» Василий Пискарев предложил штрафовать за сбор, передачу персональных данных силовиков «в связи с осуществлением ими служебной деятельности или выполнения такими лицами общественного долга», а также персональных данных их близких, передает «Коммерсант». Уточняется, что граждан будут наказывать штрафом до 40 тысяч рублей, должностных лиц — до 100 тысяч рублей (или дисквалификация на срок до трех лет), индивидуальных предпринимателей — до 200 тысяч рублей и юрлиц — до 300 тысяч рублей.

Комитет поддержал поправки, против выступили только депутаты Сергей Иванов от ЛДПР и Юрий Синельщиков от КПРФ. По мнению Иванова, данная инициатива нарушает право граждан на получение информации. Он также отметил, что попасть под действие законопроекта могут обычные граждане — например, за репост в соцсетях информации журналистского расследования, содержащего персональные данные силовиков.

Ранее также президент РФ Владимир Путин наделил госзащитой гражданских служащих Росгвардии, Минобороны и органов разведки. Теперь сотрудникам ряда ведомств будет предоставлена личная охрана, а также охрана жилья и собственности. Закон также предусматривает выдачу таким сотрудникам средств защиты, помещение этих граждан в безопасное место, обеспечение защиты их персональных данных, а также замену документов и изменение внешности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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