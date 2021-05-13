Госдума ужесточит наказание за разглашение данных силовиков

Госдума намерена ввести штрафы за получение и распространение данных о силовиках. Под новые санкции могут попасть как журналисты, так и обычные россияне.
Депутат Госдумы от «Единой России» Василий Пискарев предложил штрафовать за сбор, передачу персональных данных силовиков «в связи с осуществлением ими служебной деятельности или выполнения такими лицами общественного долга», а также персональных данных их близких, передает «
Комитет поддержал поправки, против выступили только депутаты Сергей Иванов от ЛДПР и Юрий Синельщиков от КПРФ. По мнению Иванова, данная инициатива нарушает право граждан на получение информации. Он также отметил, что попасть под действие законопроекта могут обычные граждане — например, за репост в соцсетях информации журналистского расследования, содержащего персональные данные силовиков.
Ранее также президент РФ Владимир Путин наделил госзащитой гражданских служащих Росгвардии, Минобороны и органов разведки. Теперь сотрудникам ряда ведомств будет предоставлена личная охрана, а также охрана жилья и собственности. Закон также предусматривает выдачу таким сотрудникам средств защиты, помещение этих граждан в безопасное место, обеспечение защиты их персональных данных, а также замену документов и изменение внешности.
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