Минпромторг РФ раскрыл стоимость вакцин от коронавируса

Выпущенные в России вакцины от коронавируса обошлись бюджету в 60 миллиардов рублей. Стоимость одной дозы вакцины варьируется от 842 до 867 рублей. Об этом заявили в Минпромторге.
«Предельная закупочная стоимость одной дозы каждой вакцины примерно одинаковая. Дешевле всего „ЭпиВакКорона“ — 842 рубля, на втором месте „КовиВак“ — 866 рублей, самой дорогой в списке значится вакцина „Спутник V“, ее стоимость 866,81 рубля за дозу», — передает данные министерства «Российская газета».
В ведомстве напомнили, что для выработки полного иммунного ответа каждая из этих вакцин вводится дважды. Единожды нужно прививаться только вакциной «Спутник лайт», однако для нее цену еще не утвердили.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что каждый шестой россиянин привился от COVID. По прогнозам врачей, эпидемия COVID-19 закончится к началу осени 2021 года. Также медики рассчитывают, что вакцинация населения от коронавируса станет ежегодной, пишет агентство Nation News.
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