Роспотребнадзор: эпидемия коронавируса закончится к осени

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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, скорая помощь, фельдшер, covid19, пандемия коронавируса, средства защиты
Россия справится с эпидемией к осени за счет коллективного иммунитета Фото:
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Коронавирус COVID-19

До конца лета в России закончится эпидемия коронавируса. По заявлению заведующего отделением НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, к этому моменту будет достигнут коллективный иммунитет.

«Если иммунизация будет идти теми же темпами, что сейчас, то где-то к осени у нас в России будет достаточная иммунная прослойка, чтобы эпидемия остановилась. Нужно суммировать переболевших и тех, кто привился. Это в сумме даст порядка 70%», — сообщил он радио «Говорит Москва».

Однако врач уточнил, что случаи заражения останутся из-за 30% восприимчивых к вирусу людей. Но уже сейчас страна находится на плато порядка месяца. «В России ситуация в плане иммунизации населения неплохая по сравнению с другими странами. Здесь нужно отметить, что в России большая иммунная прослойка, связанная с тем, что много людей переболели», — добавил Покровский.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прогнозировал, что окончание пандемии для жителей России может наступить в ноябре, сообщает агентство Nation News. По мнению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в разных регионах достижение коллективного иммунитета произойдет в разное время, уточняет RT. Вирусологи считают, что после этого инфекция вернется от людей к животным.

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