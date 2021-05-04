Роспотребнадзор: эпидемия коронавируса закончится к осени

Россия справится с эпидемией к осени за счет коллективного иммунитета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

До конца лета в России закончится эпидемия коронавируса. По заявлению заведующего отделением НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, к этому моменту будет достигнут коллективный иммунитет.

«Если иммунизация будет идти теми же темпами, что сейчас, то где-то к осени у нас в России будет достаточная иммунная прослойка, чтобы эпидемия остановилась. Нужно суммировать переболевших и тех, кто привился. Это в сумме даст порядка 70%», — сообщил он радио «Говорит Москва».

Однако врач уточнил, что случаи заражения останутся из-за 30% восприимчивых к вирусу людей. Но уже сейчас страна находится на плато порядка месяца. «В России ситуация в плане иммунизации населения неплохая по сравнению с другими странами. Здесь нужно отметить, что в России большая иммунная прослойка, связанная с тем, что много людей переболели», — добавил Покровский.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прогнозировал, что окончание пандемии для жителей России может наступить в ноябре, сообщает агентство Nation News. По мнению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в разных регионах достижение коллективного иммунитета произойдет в разное время, уточняет RT. Вирусологи считают, что после этого инфекция вернется от людей к животным.