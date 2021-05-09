Путин сделал заявление о ситуации с коронавирусом в России

Вакцинация от коронавируса в России проходит успешно, препарат получили уже 21,5 млн граждан, и прививочную кампанию нужно продолжать. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.
«У нас 21,5 млн человек получили прививки. Результаты очень хорошие по стране. Хотел бы призвать людей делать прививку, не теряя время. <…> При первых же симптомах [коронавируса] нужно обращаться к врачу, а не ждать, когда болезнь будет развиваться», — сказал президент в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».
Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России в январе 2021 года. По заявлению эпидемиолога Александра Гинцбурга, прививку должны получить 70% населения, чтобы отменить масочный режим в стране, пишет агентство Nation News. Сам Путин также сделал прививку от коронавируса. Позже он рассказал о своем самочувствии после вакцины.
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