16 мая 2021
14 мая 2021

В Курганской области ищут директоров школ и детсадов. «Стаж — не главное»

© Служба новостей «URA.RU»
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Будущим руководителям образовательных учреждений предлагают войти в кадровый резерв Фото:

Департамент образования и науки Курганской области объявил набор в кадровый резерв управленцев образовательных учреждений. Информацию 17 мая разместили на сайте департамента.

«В настоящее время объявлен набор в команду будущих управленцев», — рассказали в пресс-службе департамента. На отборе кандидаты пройдут собеседование, подготовительные курсы и итоговое тестирование. В анкете потенциальных директоров просят назвать свои сильные и слабые стороны и спрашивают, готовы ли они переехать в другой муниципалитет.

В резерв войдут педагоги с высшим образованием, готовые возглавить образовательную организацию, школу или детсад. «Возраст и стаж — не главное. Важно, чтобы было желание работать, нести ответственность за качество образования, за создание комфортных условий для обучения, за развитие системы в целом», — цитирует пресс-служба директора департамента Андрея Кочерова.

На 1 апреля в регионе было свободно 402 вакансии педагога. Учителям, которые переедут в Курганскую область и будут работать в селе или небольшом городе, предлагают миллион рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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