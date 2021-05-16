Курганский губернатор Вадим Шумков попал в центр внимания «Незыгаря» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Политический telegram-канал «Незыгарь» (более 335 тысяч подписчиков) причислил губернатора Курганской области Вадима Шумков к группе риска. Причинами стали конфликт с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и уход с поста мэра Кургана Андрея Потапова. Политологи считают, что оценки «Незыгаря» не отражают реальной повестки внутри региона.

«Губернатор [Шумков] сравнивает Курган с Сочи и транслирует малосодержательный пиар на отвлеченные темы на фоне плохого управления областью», — написал «Незыгарь». Ошибкой также названа отставка мэра Кургана Андрея Потапова, который не вписался в «специфические управленческие подходы» Шумкова.

Telegram-канал также акцентировал, что минусом для Шумкова стала его полемика со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. Спор возник из-за происхождения лесных пожаров. В пресс-службе правительства Курганской области комментировать сообщение «Незыгаря» не стали.

Политолог Максим Жаров считает, что сейчас все рейтинги нацелены на то, чтобы держать губернаторов в тонусе. «Не думаю, что для Шумкова будут какие-то серьезные последствия. Надо расценивать это как медийный окрик из Москвы, предупреждение, но не более того. Нужно относиться к этому адекватно, так же, как к любым рейтингам губернаторов, которых сейчас много», — поделился Жаров.

По мнению политолога Сергея Ширяева, авторы «Незыгаря» не погружены во внутриполитическую повестку. Доводы не отражают действительной картины. «По эффективности управления регион попал в пятерку лучших. Если ориентироваться на проблемный бюджет, то да, в регионе не все в порядке, но это было и до Шумкова. Но процессинг-то у него нормальный. А в ситуации с Потаповым, вероятно, будет более эффективная рокировка», — считает Ширяев.

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов поделился с URA.RU мнением, что Шумков имеет неблагоприятную динамику влияния. «Он вынужденно вступает в конфликт с губернатором Свердловской области по поводу лесных пожаров. А уход со своего поста мэра Кургана Потапова показывает, что интегрировать в свою команду эффективно работающую региональную элиту Шумкову пока так и не удалось», — считает политолог.