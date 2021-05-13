Губернатор Шумков заявил, что Курган солнечнее Сочи

Губернатор Вадим Шумков призвал курганцев соблюдать меры пожарной безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков привел сравнительные характеристики Кургана и Сочи. Об этом губернатор написал на своей странице в Instagram.

«Курган не Сочи. Здесь на целых 30 солнечных дней в году больше. Друзья, к вам сейчас только одна просьба — ничего не поджигать. Надо продержаться, пока стоит жара и сухая ветреная погода», — уточнил Шумков.

URA.RU писало, что в предстоящие выходные в некоторых районах Курганской области будет до +37 градусов. По данным Гидрометцентра, аномальная жара в регионе продлится до 17 мая. В области 15 мая ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в регионе потеплеет до +34 градусов. В области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кургане действует запрет на посещение леса с 6 по 26 мая.