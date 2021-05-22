Собчак похвасталась растяжкой на вечеринке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак села на шпагат на вечеринке в морском стиле. Подписчики восхитились растяжкой журналистки и сказали, что шпагат круче, чем у балерины Анастасии Волочковой.

«Что нужно для хорошей вечеринки? Чтобы муж выпустил спектакль и наконец расслабился и чтобы был хороший partner in crime (соучастник) по танцам, как Екатерина Варнава», — написала Собчак. На видео заметно, что на вечеринку пришла участница Comedy Woman Екатерина Варнава и муж Собчак, режиссер Константин Богомолов. Собчак танцевала под песню из фильма «Бриллиантовая рука», а Варнава исполнила песню Аллы Пугачевой «Маэстро», передает «Пятый канал».

«Шпагат однозначно круче, чем у Волочковой», «Какой уверенный крутой шпагат», «Ксюша, молодец!!! Как ты на шпагат, а?! Супер!», — отреагировали поклонники телеведущей. Некоторые раскритиковали Собчак и написали: «Прибухнула», «Вот этот человек хотела стать президентом страны», «Богема, до дня ВМФ еще далеко».

Ранее Волочкова застряла в тренажере после шпагата. Тренажер был предназначен для скручиваний на мышцы пресса, но балерина решила сделать на нем растяжку.