В соцсетях восхитились шпагатом Собчак. «Круче, чем у Волочковой». Видео

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Бизнес-форум
Собчак похвасталась растяжкой на вечеринке Фото:

Телеведущая Ксения Собчак села на шпагат на вечеринке в морском стиле. Подписчики восхитились растяжкой журналистки и сказали, что шпагат круче, чем у балерины Анастасии Волочковой.

«Что нужно для хорошей вечеринки? Чтобы муж выпустил спектакль и наконец расслабился и чтобы был хороший partner in crime (соучастник) по танцам, как Екатерина Варнава», — написала Собчак. На видео заметно, что на вечеринку пришла участница Comedy Woman Екатерина Варнава и муж Собчак, режиссер Константин Богомолов. Собчак танцевала под песню из фильма «Бриллиантовая рука», а Варнава исполнила песню Аллы Пугачевой «Маэстро», передает «Пятый канал».

«Шпагат однозначно круче, чем у Волочковой», «Какой уверенный крутой шпагат», «Ксюша, молодец!!! Как ты на шпагат, а?! Супер!», — отреагировали поклонники телеведущей. Некоторые раскритиковали Собчак и написали: «Прибухнула», «Вот этот человек хотела стать президентом страны», «Богема, до дня ВМФ еще далеко».

Ранее Волочкова застряла в тренажере после шпагата. Тренажер был предназначен для скручиваний на мышцы пресса, но балерина решила сделать на нем растяжку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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