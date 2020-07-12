Анастасия Волочкова изобретает новые все варианты для демонстрации своих способностей Фото: Илья Московец © URA.RU

Российская балерина Анастасия Волочкова после очередного шпагата застряла в тренажерке. Видеоролик со случившимся звезда выложила в своем Instagram.

На кадрах видно, как танцовщица забралась в тренажёр, предназначенный для скручиваний — на мышцы пресса, и начала делать шпагат. Волочкова фиксировала в нем сначала одну ногу, а вторую вытягивала в шпагате, затем меняла позицию. В конце опубликованного ролика балерина благодарит снимавшего ее на камеру мужчину и пытается слезть с тренажера, но застряла и не смогла понять, как нужно выбираться.

«Как отсюда выбраться?» — спросила балерина. После этого вопроса видео закончилось. На помощь к звезде пришли тренеры. Они то и помогли встать балерине на ноги, пишет «Nation News».

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