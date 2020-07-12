11 июля 2020

Волочкова застряла в тренажере, демонстрируя шпагат. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Анастасия Волочкова. Магнитогорск, букет роз, автограф, волочкова анастасия
Анастасия Волочкова изобретает новые все варианты для демонстрации своих способностей Фото: Илья Московец © URA.RU

Российская балерина Анастасия Волочкова после очередного шпагата застряла в тренажерке. Видеоролик со случившимся звезда выложила в своем Instagram.

На кадрах видно, как танцовщица забралась в тренажёр, предназначенный для скручиваний — на мышцы пресса, и начала делать шпагат. Волочкова фиксировала в нем сначала одну ногу, а вторую вытягивала в шпагате, затем меняла позицию. В конце опубликованного ролика балерина благодарит снимавшего ее на камеру мужчину и пытается слезть с тренажера, но застряла и не смогла понять, как нужно выбираться.

«Как отсюда выбраться?» — спросила балерина. После этого вопроса видео закончилось. На помощь к звезде пришли тренеры. Они то и помогли встать балерине на ноги, пишет «Nation News».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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