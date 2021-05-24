24 мая 2021

Банки придумали, как защитить пенсионеров от мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы. Дети. Пенсионеры. Курган, дедушка, бабушка, пожилые люди, пенсионеры, медицинская маска
Для защиты пенсионеров банки разрабатывают антифрод-системы Фото:

Банки стали оптимизировать свои антифрод-системы для более эффективной защиты людей пожилого возраста от мошенников. Об этом сообщили в крупнейших российских финансовых организациях.

Специальную антифрод-систему, которая позволяет минимизировать риски мошенничества в отношении клиентов банка — пенсионеров, в 2021 году внедрил МКБ, рассказали «Известиям» в банке. Уточняется, что подозрительным, например, будет считаться, если пенсионер снимает деньги со вклада до выплаты процентов.

Дополнительные алгоритмы для выявления потенциально мошеннических операций со счетами клиентов преклонного возраста также использует ВТБ. Сейчас в банке разрабатывают специальный льготный тариф мобильной связи от ВТБ Мобайл для пенсионеров, который будет защищать абонентов от мошенников и случайных нежелательных списаний. Отдельные правила для анализа операций клиентов старшего поколения в свою антифрод-систему также внедрил Абсолют Банк. В случае совершения нетипичных операций к клиенту обращаются за дополнительной верификацией, уточнили в организации. В Ак Барс Банке, Росбанке, УБРиР, «Зените» и Экспобанке также заявили, что используются подобные правила.

Ранее управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин рассказал, что мошенники прикидываются представителями кооперативов и обещают пенсионерам дополнительные прибавки к выплатам. В Пенсионном фонде России заявляли, что мошенники обманывают стариков, представляясь сотрудниками ПФР. В ведомстве уточнили, что все услуги фонд предоставляет бесплатно и без посредников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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