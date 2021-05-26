«Единая Россия» готовит подарки для предпринимателей

Предприниматели получат от «Единой России» новые меры поддержки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

«Единая Россия» готовит новые меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Они войдут в предвыборную программу партии, сообщили URA.RU в пресс-службе ЕР 26 мая по итогам экспертного обсуждения предложений предпринимателей.

«Сейчас ЕР проводит предварительное голосование [праймериз] по отбору кандидатов в Госдуму. Среди почти 6 тысяч претендентов фактически каждый третий — предприниматель, представитель коммерческого сектора, малого и среднего бизнеса. Мы проанализируем предложения экспертов и представителей бизнеса и включим в предвыборную программу. Наша задача — сделать так, чтобы они не просто были положены на бумагу, а претворились в жизни», — сообщил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

Участник прамериз, руководитель крестьянского хозяйства и депутат Госсобрания — Курултая республики Башкортостан Яков Кугубаев предложил ускорить принятие закона о нестационарной торговле для фермеров. Это снизит цены на их сельхозпродукцию, потому что производители смогут продавать ее напрямую. «В период ковидных ограничений не было продуктового дефицита только благодаря фермерским продуктам. Но они продавались не всегда в отведенных для этого местах. Поэтому нам нужно вернуться к теме развития мобильной торговли», — пояснил он.

Андрей Турчак заверил, что партия проанализирует все предложения предпринимателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Член правления Ассоциации юристов России, победитель конкурса «Лидеры России. Политика», участник праймериз Ильнар Гирфанов отметил, что во время пандемии малый и средний бизнес жаловался на излишне бюрократизированную процедуру получения мер поддержки. Он предложил создать цифровой паспорт предпринимателя. В него — по аналогии с аккаунтом на «Госуслугах» — можно будет внести все необходимые данные и оформлять меры поддержки дистанционно.

Еще одно предложение касается малодоходных самозанятых, которые зарабатывают не более трех МРОТ в месяц, отметила вице-президент «Опоры России» Марина Блудян. «Как только они регистрируются, с них снимают надбавки по потере кормильца, по уходу за нетрудоспособными. И люди теряют пять-семь тысяч, а зарабатывают столько же. Таких случаев много», — подчеркнула она.

Участник праймериз, предприниматель и депутат Алтайского краевого Заксобрания Артем Шамков предложил увеличить минимальную квоту госзакупок у малого бизнеса до 25-30% — это ускорит развитие предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций. Кроме того, по его мнению, нужно увеличить штрафы за то, что заказчики затягивают расчет по контрактам с малым и средним бизнесом.

Председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, член Общественной палаты РФ, победитель конкурса «Лидеры Россия. Политика» Евгений Нифантьев предложил упростить лицензирования. Он отметил, что сегодня контролирующие органы дважды проверяют новые структурные подразделения уже действующих компаний. «Предлагаю разрешить уведомительный порядок получения заключения Роспотребнадзора. Но оставить обязательную выездную проверку для предлицензионного контроля. Это даст возможность предприятиям открываться раньше, платить зарплаты и налоги», — подчеркнул Нифантьев.

Президент «Опоры России» Александр Калинин предложил прописать в Кодексе об административных правонарушениях норму о том, что первый штраф при проверке бизнеса должен быть заменен на предупреждение. «И, если человек все-таки оштрафован, штрафы не должны быть разорительными. Размер штрафа должен быть такой же, как для индивидуального предпринимателя. Это фактически пятикратное снижение административного давления на малый бизнес», — подчеркнул он.

Максим Решетников отметил роль «Единой России» в антикризисной помощи малому и среднему бизнесу Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Стандарты обучения предпринимательскому делу предложил создать гендиректор ООО «Сплат Глобал» Евгений Демин. Идею поддержали в Минэкономразвития. Глава министерства Максим Решетников отметил роль ЕР в разработке ключевых законодательных инициатив в экономике. Он одобрил прозвучавшие инициативы участников экспертного обсуждения. «При поддержке ЕР удалось реализовать антикризисную политику и сконцентрировать нашу поддержку на малом и среднем бизнесе», — сказал министр.

«Единая Россия» готовит предвыборную программу в сотрудничестве с экспертами и представителями различных отраслей. Партия намерена организовать ее широкое общественное обсуждение в регионах. Приоритетами программного документа станут цели, которые обозначил президент Владимир Путин в послании. В их числе — вопросы развития социального государства, экономики, газификации, экологии, культуры и внешней политики. Проект программы будет утвержден на съезде ЕР 19 июня.