На празднике в Кургане на сцене умерла предприниматель

Прибывшая бригада медиков не смогла спасти женщину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор курганского ООО «Ваша безопасность» Ольга Максимова умерла 26 мая на сцене во время торжественного мероприятия, посвященного Дню предпринимателя. Женщина была участником и соорганизатором праздника, сообщает региональное отделение «Опоры России».

«Ольгу Максимову пригласили на сцену, где ей внезапно стало плохо. Прибывшие бригады скорой помощи выполнили все реанимационные действия, но, к сожалению, они не принесли результата», — говорится в сообщении курганской «Опоры России» в соцсети «ВКонтакте».

Профессиональный праздник курганские предприниматели отмечали в культурном центре «Академия». После того, как женщина умерла, мероприятие решили отменить.

Компания «Ваша безопасность» занимается установкой камер видеонаблюдения, в том числе в школах и детских садах. Согласно данным сервиса СБИС, Максимова была директором и соучредителем компании. «Ольга была светлым, отзывчивым, бескорыстным человеком. Вела большую благотворительную работу, которую никогда не афишировала. Помогала детям с онкологическими заболеваниями, помогала малоимущим семьям, участвовала во многих социальных проектах. Выражаем соболезнования родным и близким», — отмечают в «Опоре России».