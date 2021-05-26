В Тюменской области резко выросли цены на фрукты и ягоды

Килограмм черешни в тюменских магазинах стоит от 600 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В тюменских магазинах рекзо выросла стоимость клубники, черешни и яблок. Об этом URA.RU рассказали читатели. Они уточнили, что продавцы при этом часто отказываются показывать сертификаты качества на продукцию, поэтому не всегда понятно, откуда она поставляется.

«Я пошел на рынок, решил посмотреть, продается ли уже черешня. Выяснил, что продается. Правда, не по 200 — 300 рублей за килограмм, как я привык, а по 600. Сказать, что я был в шоке — ничего не сказать. Клубника стоит ненамного дешевле — продается по 300 рублей за килограмм. Но внешний вид ягоды доверия не внушает», — пояснил тюменец в беседе с URA.RU.

Другой собеседник агентства заметил, что в магазинах также подорожали яблоки. «Я беру один и тот же сорт. В этот раз пошел в магазин. Смотрю, а килограмм этих яблок на 20 рублей дороже стоит, чем на прошлой неделе. Спросил у продавца, с чем связано подорожание. Он сказал, что поставщик сменился. Я попросил показать договор со старым поставщиком, и с новым. Хотел сравнить. Но мне в этом отказали. Вернулся домой ни с чем», — отметил собеседник URA.RU.

В региональное УФАС направлен запрос. Ранее URA.RU писало о том, что в тюменских магазинах резко подорожали куриные яйца. Местные власти объяснили это ростом цен на корма и топливо.