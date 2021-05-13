13 мая 2021
12 мая 2021

Тюменские власти рассказали, почему резко подорожали яйца

© Служба новостей «URA.RU»
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Сахар. Курган , яйца, полка магазинная, куриные яйца
Цена на яйца в Тюмени выросла из-за расходов на корма и топливо Фото:

Куриные яйца в тюменских магазинах резко подорожали из-за роста цен на корма и топливо. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении ФАС. В апреле агентство писало, что за несколько недель цена на десяток яиц в Тюмени выросла с 56 до 100 рублей.

В ведомстве сообщили, что провели проверку крупнейших тюменских птицефабрик — «Боровской» и «Пышминской». «Определяющим фактором повышения цен на производимую продукцию является рост расходов на приобретение кормов, мягкой упаковки, топлива и тары», — ответили в УФАС на запрос URA.RU. Контролеры не обнаружили в действиях предприятий нарушений антимонопольного законодательства.

В УФАС также добавили, что в апреле—мае в ведомство поступило шесть жалоб от тюменцев на рост цен на яйца. Жалоб на подорожание картофеля и молока, о которых сообщало агентство, не поступало.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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