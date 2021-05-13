Тюменские власти рассказали, почему резко подорожали яйца

Цена на яйца в Тюмени выросла из-за расходов на корма и топливо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Куриные яйца в тюменских магазинах резко подорожали из-за роста цен на корма и топливо. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении ФАС. В апреле агентство писало, что за несколько недель цена на десяток яиц в Тюмени выросла с 56 до 100 рублей.

В ведомстве сообщили, что провели проверку крупнейших тюменских птицефабрик — «Боровской» и «Пышминской». «Определяющим фактором повышения цен на производимую продукцию является рост расходов на приобретение кормов, мягкой упаковки, топлива и тары», — ответили в УФАС на запрос URA.RU. Контролеры не обнаружили в действиях предприятий нарушений антимонопольного законодательства.

В УФАС также добавили, что в апреле—мае в ведомство поступило шесть жалоб от тюменцев на рост цен на яйца. Жалоб на подорожание картофеля и молока, о которых сообщало агентство, не поступало.