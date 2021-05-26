Пермская колония три года мешает назначать людям пенсию

Пенсионный фонд России выиграл суд у пермской колонии-поселения № 39 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермская колония-поселение №39 (ФКУ КП-39 ГУФСИН России по Пермскому краю) скрывает от пенсионного фонда России информацию о людях, которые трудятся в пенитенциарном учреждении. По данным ГАС «Правосудие», пенсионный фонд обратился в Нытвенский районный суд, чтобы обязать колонию раскрыть данные за 2017, 2018 и 2019 годы.

«Обязать ФКУ „Колония-поселение № 39“ ГУФСИН по Пермскому краю представить в Управление Пенсионного фонда РФ в городе Очере Пермского края сведения по форме СЗВ-СТАЖ за 2019 год», — сказано в одном из трех решений суда. Аналогичные решения суд принял и по данным за 2017 и 2018 годы.

При обращении в суд фонд указал, что «непредставление сведений о стаже застрахованных лиц нарушает гарантированное Конституцией РФ право граждан на пенсионное обеспечение, назначение страховой и накопительной пенсий». Представители ФСИН данные сведения не направляли в пенсионный фонд, а на судебное заседание не явились. 20 мая фонд получил исполнительные листы по данным делам и начал процедуру принудительного исполнения решений суда.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации ответ не получен.