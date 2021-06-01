01 июня 2021
31 мая 2021

В Перми в женском гардеробе кардиоцентра решили сделать храм

© Служба новостей «URA.RU»
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Под храм решили приспособить гардероб кардиоцентра Фото:

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова (ФЦССХ) в Перми решил переделать гардероб под храм. Это выяснилось в ходе внеплановой проверки, которую провело в кардиоцентре МЧС по Пермскому краю. При этом у медучреждения не оказалось документов, подтверждающих, что переоборудование помещение соответствует нормам противопожарной безопасности.

Нарушение было зафиксировано сотрудником МЧС Прикамья 19 апреля, указано в СБИС. «В процессе эксплуатации допущено изменение объемнопланировочных решений в помещении 729 „гардероб персонала на 80 шкафов женский“, согласно проектной документации переоборудовано под православный храм. При этом не представлено подтверждающих документов позволяющих сделать вывод о соответствии требованиям пожарной безопасности в соответствии с проведенными изменениями», — отражено в акте проверки.

Согласно выданному предписанию, кардиоцентр обязан устранить нарушение в срок до 1 марта 2022 года. Получить комментарий главврача ФЦССХ имени Суханова Юрия Синельникова не удалось, в его приемной не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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