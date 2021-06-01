В Перми в женском гардеробе кардиоцентра решили сделать храм

Под храм решили приспособить гардероб кардиоцентра Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова (ФЦССХ) в Перми решил переделать гардероб под храм. Это выяснилось в ходе внеплановой проверки, которую провело в кардиоцентре МЧС по Пермскому краю. При этом у медучреждения не оказалось документов, подтверждающих, что переоборудование помещение соответствует нормам противопожарной безопасности.

Нарушение было зафиксировано сотрудником МЧС Прикамья 19 апреля, указано в СБИС. «В процессе эксплуатации допущено изменение объемнопланировочных решений в помещении 729 „гардероб персонала на 80 шкафов женский“, согласно проектной документации переоборудовано под православный храм. При этом не представлено подтверждающих документов позволяющих сделать вывод о соответствии требованиям пожарной безопасности в соответствии с проведенными изменениями», — отражено в акте проверки.

Согласно выданному предписанию, кардиоцентр обязан устранить нарушение в срок до 1 марта 2022 года. Получить комментарий главврача ФЦССХ имени Суханова Юрия Синельникова не удалось, в его приемной не ответили на звонок корреспондента URA.RU.