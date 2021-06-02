02 июня 2021

Институт ФИАН: россиянам грозит новая магнитная буря. Дата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Искусственные спутники Земли, сайт Роскосмоса. Москва, пуск, земной шар, ракета, космонавтика, земля, стартовая площадка, запуск, полет в космос, вид из космоса
Планетарный индекс события — Kp=5 Фото:

В середине июня на всей территории России ожидается магнитная буря. Об этом заявили в лаборатории рентгеновской астрономии Физического института имени Лебедева Российской академии наук (ФИАН).

«16 июня интенсивность воздействия магнитного возмущения — G1, планетарный индекс Kp=5. Это слабая магнитная буря», — сообщается на официальном сайте организации.

Предыдущее сообщение о возмущении магнитосферы Земли появилось в конце мая. Тогда ряд СМИ со ссылкой на иностранных ученых опубликовал информацию о движущемся в сторону Земли крупном облаке плазмы, выброшенном Солнцем. Именно это якобы могло вызвать геомагнитные бури. Сообщение на сайте SpaceWeather приводит «Федеральное агентство новостей». Однако это стало самым ярким и быстрым выбросом в текущем солнечном цикле, дополняет сайт MK.RU.

Ученые из Физического института имени П. Н. Лебедева Российской академии наук опровергли информацию о влиянии плазмы на людей. Выброс был направлен мимо Земли, кроме того, мог вызвать лишь незначительные колебания магнитного поля.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...