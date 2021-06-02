В середине июня на всей территории России ожидается магнитная буря. Об этом заявили в лаборатории рентгеновской астрономии Физического института имени Лебедева Российской академии наук (ФИАН).
«16 июня интенсивность воздействия магнитного возмущения — G1, планетарный индекс Kp=5. Это слабая магнитная буря», — сообщается на официальном сайте организации.
Предыдущее сообщение о возмущении магнитосферы Земли появилось в конце мая. Тогда ряд СМИ со ссылкой на иностранных ученых опубликовал информацию о движущемся в сторону Земли крупном облаке плазмы, выброшенном Солнцем. Именно это якобы могло вызвать геомагнитные бури. Сообщение на сайте SpaceWeather приводит «
Ученые из Физического института имени П. Н. Лебедева Российской академии наук опровергли информацию о влиянии плазмы на людей. Выброс был направлен мимо Земли, кроме того, мог вызвать лишь незначительные колебания магнитного поля.
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