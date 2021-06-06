Информацией о выходе фильма поделилась Ксения Собчак Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Американская развлекательная компания Netflix проявила интерес к фильму про Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк». Такой информацией поделилась телеведущая Ксения Собчак, комментируя один из постов бизнесмена и писателя Сергея Минаева в социальной сети Instagram.

«Да, и, кстати, „Нетфликс“ берет наш фильм про маньяка. Который так тебя „не по-старчески“ задел», — написала она.

Оперативно получить комментарий Собчак URA.RU не удалось. Телеведущая не взяла трубку. Уточнить информацию о фильме Netflix у пресс-секретаря Собчак Кирилла Суханова также оказалось невозможным. Причина — отсутствие сети или выключенный мобильный телефон. Для получения более подробной информации URA.RU также отправило запрос в компанию Netflix.

В 2000 году Мохов предложил двум девушкам 14 и 17 лет подвезти их до дома, но увез за город, где держал в подвале 3,5 года, напоминает RT. Старшая трижды беременела от маньяка. За это деяние он был приговорен к 17 годам заключения и освободился из тюрьмы 3 марта 2021 года, передает телеканал 360. Спустя несколько дней в Сети появилась информация о том, что в ресторане с маньяком встретилась Ксения Собчак, которая, впрочем, незамедлительно опровергла эти сведения. Интервью с Моховым вышло на youtube-канале телеведущей 22 марта. После этого Главное следственное управление СК России пообещало провести процессуальную проверку фильма.

Скриншот со страницы Сергея Минаева в Instagram