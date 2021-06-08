Пермский бухгалтер ЖКХ в обход руководства повысила себе зарплату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Елово (Пермский край) главного бухгалтера местного жилищно-коммунального хозяйства будут судить за присвоение себе денег организации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю на официальном сайте.

«Используя свое служебное положение, женщина издавала платежные поручения на выплату себе необоснованно завышенной заработной платы», — говорится в релизе. Бывший главбух имела доступ к подписи руководителя и подписывала подложные документы, перечисляя средства на свой счет.

Ущерб ЖКХ оценивается в 750 тыс. рублей. Бывшую сотрудницу обвиняют по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере).

URA.RU рассказывало о бывшем главном бухгалтере тюменского детско-юношеского центра «Старт», которого также судят за необоснованно завышенную зарплату. Бывшая сотрудница выписывала себе завышенную зарплату и таким способом за три года украла более 10 млн рублей.