08 июня 2021
07 июня 2021

Главбух детского центра в Тюмени пойдет под суд за кражу 10 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемая завышала себе зарплату Фото:

Бывшая главный бухгалтер тюменского детско-юношеского центра «Старт» пойдет под суд за присвоение 10,5 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. Женщина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

«По версии следствия, главный бухгалтер с марта 2015 года по декабрь 2018 года завышала себе зарплату, перечисляя ее на свои банковские счета. Таким способом она похитила более 10,5 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Дело будет рассматривать Центральный районный суд Тюмени. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемой — 10 лет лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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