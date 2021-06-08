Главбух детского центра в Тюмени пойдет под суд за кражу 10 млн

Обвиняемая завышала себе зарплату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшая главный бухгалтер тюменского детско-юношеского центра «Старт» пойдет под суд за присвоение 10,5 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. Женщина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

«По версии следствия, главный бухгалтер с марта 2015 года по декабрь 2018 года завышала себе зарплату, перечисляя ее на свои банковские счета. Таким способом она похитила более 10,5 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Дело будет рассматривать Центральный районный суд Тюмени. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемой — 10 лет лишения свободы.