Украинские диверсанты убили пятерых ополченцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинские диверсанты напали на наблюдательный пост милиции самопровозглашенной Луганской народной республики. Пятеро ополченцев убиты, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Диверсионной группой центра специальных операций „Запад“ на наблюдательном посту Народной милиции в районе Голубовского ЛНР было совершено нападение на ополченцев. Пятеро из них хладнокровно убиты», — приводит слова Филипоненко РИА «Новости». Диверсионная группа является бывшим восьмым полком специального назначения ВСУ.

22 мая в ЛНР сообщили, что три жителя подорвались на минах у линии соприкосновения в Донбассе, передает RT. Как сообщил глава республики Леонид Пасечник, силы Народной милиции ЛНР находятся в боевой готовности и способны дать отпор ВСУ, пишет агентство Nation News.