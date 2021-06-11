В ЛНР сообщили о нападении украинских диверсантов. Есть погибшие

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Донецкий аэропорт: старый терминал., солдаты, ополченец, военный
Украинские диверсанты убили пятерых ополченцев Фото:

Украинские диверсанты напали на наблюдательный пост милиции самопровозглашенной Луганской народной республики. Пятеро ополченцев убиты, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Диверсионной группой центра специальных операций „Запад“ на наблюдательном посту Народной милиции в районе Голубовского ЛНР было совершено нападение на ополченцев. Пятеро из них хладнокровно убиты», — приводит слова Филипоненко РИА «Новости». Диверсионная группа является бывшим восьмым полком специального назначения ВСУ.

22 мая в ЛНР сообщили, что три жителя подорвались на минах у линии соприкосновения в Донбассе, передает RT. Как сообщил глава республики Леонид Пасечник, силы Народной милиции ЛНР находятся в боевой готовности и способны дать отпор ВСУ, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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