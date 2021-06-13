13 июня 2021

На Украине придумали, как заработать на «Северном потоке-2»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
На Украине хотят получить акции «Северного потока-2» Фото:

Украине должны продать или подарить часть акций «Северного потока-2», чтобы страна смогла заработать на этом проекте. Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Давайте об этом говорить, что Украина станет участником „Северного потока-2“. Продайте или передайте украинскому „Нафтогазу“ пять процентов стоимости этого „Потока“, и мы будет акционерами, будем зарабатывать на нем», — заявил Бортник в эфире передачи «Пульс».

По словам политолога, это возможно, пока трубопровод не запущен. Также допускается вариант покупки российско-европейским консорциумом украинской газотранспортной системы или заключение контракта с «Газпромом» на транзит топлива через Украину.

Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что завершение строительства российского газопровода «Северный поток-2» может привести к началу полномасштабной войны, пишет RT. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен посоветовал Киеву задуматься об энергетической независимости, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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