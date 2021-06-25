Представитель Путина собрался вакцинироваться «Спутником Лайт»

Дмитрий Песков решил привиться от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Представитель Кремля Дмитрий Песков решил привиться от коронавируса однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Об этом пресс-секретарь президента РФ рассказал журналистам.

«У меня очень высокий показатель антител и Т-клеточный иммунитет. Но на этой неделе у нас пришли новые рекомендации от врачей, согласно которым даже с антителами следует привиться», — заявил пресс-секретарь президента во время конференц-колла. Представитель Кремля сказал, что решил поставить вакцину «Спутник Лайт».

Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавирусной инфекции 23 марта. Название вакцины, которой привился президент, не раскрыли, передает RT.