В ВОЗ одобрили вакцинацию от COVID при высоком уровне антител

Представитель ВОЗ в России заявил, что вакцина против коронавируса не несет вреда даже в случае, если вы переболели Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Проходить вакцинацию от коронавируса разрешается при любом количестве антител. Вакцина не принесет вреда. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться», — цитирует ТАСС Вуйнович. Он подчеркнула, что даже после вакцинации ношение маски остается обязательным, потому что заражение или передача коронавируса все равно возможна.

Ранее Вуйнович заявила, что рост числа случаев COVID-19, а также статистика смертности от коронавирусной инфекции вызывают тревогу во Всемирной организации здравоохранения. Отмечалось, что ежесуточный прирост заболевших растет вот уже семь недель подряд, пишет телеканал 360.