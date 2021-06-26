В ВОЗ одобрили вакцинацию от COVID при высоком уровне антител

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Первый в Свердловской области пункт вакцинации против COVID-19 на территории торгового центра. Екатеринбург, укол, прививка, вакцина, вакцинация, covid19, коронавирус, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
Представитель ВОЗ в России заявил, что вакцина против коронавируса не несет вреда даже в случае, если вы переболели Фото:
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Коронавирус COVID-19

Проходить вакцинацию от коронавируса разрешается при любом количестве антител. Вакцина не принесет вреда. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться», — цитирует ТАСС Вуйнович. Он подчеркнула, что даже после вакцинации ношение маски остается обязательным, потому что заражение или передача коронавируса все равно возможна.

Ранее Вуйнович заявила, что рост числа случаев COVID-19, а также статистика смертности от коронавирусной инфекции вызывают тревогу во Всемирной организации здравоохранения. Отмечалось, что ежесуточный прирост заболевших растет вот уже семь недель подряд, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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