Встреча Байдена и Зеленского перенесена во второй раз

Встречу Зеленского с Байденом снова перенесли Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Встречу президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена перенесли второй раз из-за Афганистана. Планируется, что она состоится 1 сентября, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Встреча Байдена и Зеленского, которая должна была состояться 31 августа в Вашингтоне, перенесена на сутки — на 1 сентября. «Учитывая непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане, не может возникать никаких двусмысленностей из-за того, что американской стороне необходима фокусировка на этой теме в этот день», — сказал Подоляк изданию «РБК-Украина».

Ранее сообщалось, что переговоры Зеленского и Байдена в Белом доме были запланированы на 30 августа. Этот визит должен был подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом «продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму», заявляла пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки. Однако позже стало известно, что встреча перенесена на 31 августа, передает Life.