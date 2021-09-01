Посол Афганистана рассказал о новой угрозе от «Талибана»

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Террористы хотят уничтожить лидеров сопротивления в Афганистане Фото:
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«Талибан» захватил власть в Афганистане

«Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) хочет уничтожить лидеров афганского сопротивления. Об этом заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

«Талибы не политики, а террористы, которые еще три года назад были в списке запрещенных организаций во многих странах мира. Их цель — уничтожение лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда», — сказал Мухаммад Зохир Агбар в интервью РИА «Новости».

Посол также добавил, что они с талибами не будут вести мирных переговоров, пока их не вынудят. «Они нацисты, они хотят только пуштунское правительство. 25 лет тому назад они наказывали людей палками, сейчас — расстреливают из автоматов», — заключил политик.

Талибы захватили столицу 15 августа и заявили, что война в Афганистане закончена. Сейчас единственной неподконтрольной им территорией остается Панджшер.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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