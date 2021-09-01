ООН раскритиковала Россию за закон об иноагентах

ООН также призвали отозвать обвинения против Семена Симонова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ООН раскритиковали закон «об иноагентах» и призвали остановить его использование в России для «наказания людей, защищающих права человека». Об этом сообщается в заявлении на сайте управления верховного комиссариата по правам человека ООН.

«Россия должна остановить использование закона „об иноагентах“, чтобы наказывать людей, законная работа которых защищать права человека. Закон „об иноагентах“ слишком часто используют, чтобы наказывать журналистов и защитников прав человека за то, что они делают свою ценную работу по слежению за нарушениями правами человека. В России термин „иноагент“ понимается как предатель или шпион, так что такое клеймо может быть очень вредоносным», — сообщается в заявлении.

В заявлении на сайте ООН призывает России отозвать объявления в адрес Семена Симонова, правозащитника и президента благотворительной организации «Южный правозащитный центр». Эксперты ООН считают, что в его уголовном деле было множество нарушений и фальсификаций, а также они выразили беспокойство по поводу того, что судебные заседания проходили в закрытом режиме.

Организация Симонова попала в реестр иноагентов, после чего суд постановил выплатить правозащитному центру штраф размером 300 тыс. рублей. Через год, в 2017 году организацию исключили из реестра, но штраф остался. Однако таких денег у организации не оказалась, Симонов просто не смог ее выплатить. После этого на Семена возбудили уголовное дело о «злостном неисполнении решения суда». В 2020 году Симонову запретили выезжать из города Сочи. В июле 2021 года правозащитника приговорили к 250 часам обязательных работ.