Зеленский попросил у Запада денег на обновление Украины

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский заявил о 80 проектах в плане преобразований Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести масштабные реформы в Украине общей стоимостью 277 млрд долларов, в том числе по программам международной помощи и кредитам. План преобразования страны Зеленский представил в ходе визита в США журналистам и руководителям ведущих аналитических центров.

«Заложенные в плане более 80 проектов — это амбициозные проекты на общую сумму 277 000 000 000 долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций», — сообщает сайт президента Украины со ссылкой на слова Владимира Зеленского. Глава Украины отметил, что все преобразования происходят в условиях войны и что ключевым вызовом для Украины остается безопасность.

Ранее Белый Дом заявлял, что встреча президента США Джо Байдена и Зеленского состоится в Овальном кабинете, но без пресс-конференции, потому как у американского лидера на это нет времени. Встречу глав США и Украины до этого переносили несколько раз.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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