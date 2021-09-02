КПРФ на выборах в Госдуму выдвинула в качестве кандидатов более ста миллионеров. Годовые доходы некоторых из них больше 270 млн рублей.
Согласно декларации, самым богатым коммунистом на выборах стал соратник Геннадия Зюганова, депутат Госдумы Владимир Блоцкий, передают «Известия». Его доход за прошлый год составил 279 млн рублей. Депутат также имеет недвижимость в Великобритании и два автомобиля Porsche. Издание отмечает, что одним из источников его доходов является аппарат Госдумы.
Кроме того, среди кандидатов-миллионеров можно отметить космонавта, летчика испытателя и педагога Светлану Савицкую. Ее доход за 2020 год составил 16,7 млн рублей. В качестве источников депутат указала Управление социальной защиты населения Северо-Восточного административного округа города Москвы, ПФР и банк ВТБ.
В список также вошли писатель Сергей Шаргунов (12 млн рублей), Олег Смолин (8,9 млн рублей), Юрий Синельщиков (7,7 млн рублей), Алексей Корниенко (7 млн рублей), Ольга Алимова (6,2 млн рублей). Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отчитался о доходах в 7,5 млн рублей. Одним из самых успешных в КПРФ является банкир, коммунист и кандидат в депутаты Госдумы Вадим Кумин (47,4 млн рублей).
Всего КПРФ выдвинула более ста миллионеров на выборах, которые пройдут в сентябре. В их числе состоятельные сотрудники аппарата нижней палаты, банкиры, бизнесмены и даже получающие выплаты от Google. Например, Анжелика Глазкова, заработавшая 11,4 млн рублей и получившая большую часть средств от иностранной компании.
Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В ЦИК сообщили о системе видеонаблюдения на голосовании, под надзором камер будут 96% участков. Доступ к записям будет почти у 55 тысяч пользователей.
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