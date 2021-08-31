В ЦИК рассказали о системе видеонаблюдения на выборах в Госдуму

На сентябрьских выборах в Госдуму 96% участков будут под надзором видеокамер. Доступ к записям получат почти 55 тысяч пользователей. Об этом сообщили в ЦИК.
«Исходя из всех предварительных заявок, которые нам дали регионы по центрам общественного наблюдения, это как минимум 54 849 аккаунтов», — сообщила глава ЦИК Элла Памфилова «Российской газете». Доступ предоставят кандидатам, партиям, центрам наблюдения, избиркомам, а также уполномоченным по правам человека и членам СПЧ.
Центры наблюдения будут работать круглосуточно «до конца подписания последнего протокола», сообщил глава Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. «Мы планируем максимально широко раскрыть двери и просим желающих участвовать в работе центров наблюдения, направлять заявки в региональные общественные палаты», — сообщил он газете.
Ранее сообщалось, что к выборам депутатов Госдумы хотят привлечь блогеров-наблюдателей, чтобы развеять сомнения граждан в их честности и помочь в разоблачении предвыборных фейков. Проект находится в стадии реализации, сообщили журналистам источники, знакомые с ситуацией.
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