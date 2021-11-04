Известия: «Северный поток-2» вряд ли заработает до конца года

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Российский газопровод скорее всего будет запущен только в следующем году Фото:
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«Северный поток — 2»

Сертификация проекта «Северный поток — 2» (СП-2) может не завершиться до января 2022 года, Об этом заявил глава энергетического комитета Бундестага Клаус Эрнст и депутат германского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте предположил, что сертификация СП-2 может продлиться как раз до января 2022 года и потому прогнозы о запуске трубопровода до Нового года не сбудутся, пишут «Известия». Кроме того, по словам депутата, далее последует проверка от Еврокомиссии, которая будет осложнена тем, что у «СП-2» слишком много политических противников. Ян Нольте напомнил, что новое указание Европейского Союза (ЕС) по газу было введено уже после строительства магистрального газопровода и потому, по его мнению, можно считать, что оно направлено против этого запуска «СП-2».

По словам немецкого депутата, многие политические деятели не считают Россию надежным поставщиком энергии, хотя РФ всегда была на первом месте в этой области. Те, кто не хотят этого признавать, надеются на импорт американского сниженного газа, который в несколько раз дороже российского. Однако в Москве придерживаются мнения, что российский газопровод выгоден европейским потребителям, поэтому сопротивление отдельных стран по запуску проекта не помешает работе «СП-2».

Строительство газопровода было завершено 10 сентября. Владимир Путин в ходе экономического форума «Валдай» не сказал точной даты запуска «СП-2». По словам президента, заполнение газом второй трубы завершится в середине декабря. После этого потребуется разрешение на поставку газа от немецкого регулятора.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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