Курганцу грозит пожизненное заключение за убийство женщины утюгом

Мужчину обвинили в двух убийствах, одно из которых совершено еще 10 лет назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителю Курганской области грозит пожизненное лишение свободы за два убийства. Следствие считает, что от рук мужчины в 2011 году погиб пенсионер, а в 2020 году — женщина, избитая раскаленным утюгом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«По версии следствия, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина на почве злоупотребления алкоголя в 2011 году совершил убийство 78-летнего пенсионера в Кургане, нанеся ему множественные удары ножом. Спустя восемь лет, в декабре 2020 года, он нанес раскаленным утюгом телесные повреждения своей сожительнице, от которых женщина скончалась», — говорится в сообщении.

Мужчину обвинили в преступлениях по ч.2 ст. 160, п. п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного обвиняемому, и убийство двух лиц, совершенное с использованием беспомощного состояния потерпевшего с особой жестокостью). Первый заместитель прокурора Курганской области уже утвердил обвинительное заключение по этому делу. Материалы направлены в областной суд. «За совершение указанных преступлений может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — отмечают в прокуратуре.