В районе пропажи работают сотрудники СКР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

17-летний подросток пропал в Тюменской области 7 ноября. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СКР. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«По версии следствия, 7 ноября Гольцман Антон Викторович ушел из дома, расположенного в селе Поддубровное Викуловского района, к другу в село Викулово на проводы в армию вместе со своими знакомыми. В последний раз его видели в тот же день в 23 часа. До настоящего времени домой он не вернулся и его местонахождение не известно», — рассказали в ведомстве.

В районе пропажи подростка работает следственная группа. Кроме того СКР распространил приметы несовершеннолетнего. «На вид 17 лет, рост около 170-175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серого цвета. Был одет: футболка бордового цвета, толстовка черного цвета, брюки черные с резинкой внизу, кроссовки черного цвета», — говорится в информации ведомства.

Это не первый случай пропажи несовершеннолетних в регионе в 2021 году. 30 июня в Тюмени пропала 9-летняя школьница. 19 августа ее тело было обнаружено на берегу озера в районе Лесобазы. Позднее в убийстве ребенка сознался уроженец Сургута Виталий Бережной.