В Тюменской области нашли тело пропавшего подростка

16 апреля 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Следователи продолжают расследование Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU В Тюменской области в селе Викулово нашли на берегу реки Ишим тело подростка, который пропал в ноябре. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета (СК) по Тюменской области. «В вечернее время 15 апреля 2022 года на левом берегу реки Ишим, протекающей в селе Викулово, местными жителями обнаружено тело 17-летнего подростка. Следователями СК России при осмотре тела юноши внешних телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», — сообщается на сайте СК региона. Молодой человек ушел из дома в селе Поддубровное в гости к другу в село Викулово 7 ноября. В последний раз юношу видели в тот же день в 23 часа. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Назначено проведение судебной экспертизы для установления причины смерти. Расследование продолжается. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

В Тюменской области в селе Викулово нашли на берегу реки Ишим тело подростка, который пропал в ноябре. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета (СК) по Тюменской области. «В вечернее время 15 апреля 2022 года на левом берегу реки Ишим, протекающей в селе Викулово, местными жителями обнаружено тело 17-летнего подростка. Следователями СК России при осмотре тела юноши внешних телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», — сообщается на сайте СК региона. Молодой человек ушел из дома в селе Поддубровное в гости к другу в село Викулово 7 ноября. В последний раз юношу видели в тот же день в 23 часа. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Назначено проведение судебной экспертизы для установления причины смерти. Расследование продолжается.