В Тюменской области нашли тело пропавшего подростка

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Следователи продолжают расследование Фото:

В Тюменской области в селе Викулово нашли на берегу реки Ишим тело подростка, который пропал в ноябре. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета (СК) по Тюменской области.

«В вечернее время 15 апреля 2022 года на левом берегу реки Ишим, протекающей в селе Викулово, местными жителями обнаружено тело 17-летнего подростка. Следователями СК России при осмотре тела юноши внешних телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», — сообщается на сайте СК региона.

Молодой человек ушел из дома в селе Поддубровное в гости к другу в село Викулово 7 ноября. В последний раз юношу видели в тот же день в 23 часа. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Назначено проведение судебной экспертизы для установления причины смерти. Расследование продолжается.

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В Тюменской области в селе Викулово нашли на берегу реки Ишим тело подростка, который пропал в ноябре. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета (СК) по Тюменской области. «В вечернее время 15 апреля 2022 года на левом берегу реки Ишим, протекающей в селе Викулово, местными жителями обнаружено тело 17-летнего подростка. Следователями СК России при осмотре тела юноши внешних телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», — сообщается на сайте СК региона. Молодой человек ушел из дома в селе Поддубровное в гости к другу в село Викулово 7 ноября. В последний раз юношу видели в тот же день в 23 часа. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Назначено проведение судебной экспертизы для установления причины смерти. Расследование продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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